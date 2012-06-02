Image caption 獲救的英國營養師海倫·約翰斯頓

星期五（6月1日），在阿富汗的西方部隊解救出4名被綁架的人道援助人員。

這4名人道援助人員於5月22日在阿富汗北部巴達赫尚省被綁架，其中包括一名英國婦女和一名肯尼亞婦女。

英國營養師海倫·約翰斯頓和莫拉瓦·歐瑞肯尼亞軍醫已經被安全送往阿富汗首都喀布爾。

她們的阿富汗同事也已經與家人團聚。

這些人道援助人員是在騎馬返回駐地途中被綁架的。

「一個警告」

第5名被綁的阿富汗援助人員很快被釋放。

北約表示，有5名綁匪在軍事行動中被殺。

英國首相卡梅倫說，這些人的獲救一個警告，任何綁架英國公民的人都會有「迅速和殘酷」的結局。

卡梅倫把這次行動形容為「勇敢和嘆為觀止的」。

阿富汗警方說，綁匪是犯罪分子，但是西方部隊表示，這些人與塔利班組織有關聯。