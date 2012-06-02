北约阿富汗部队解救4名被绑人质
- 2012年 6月 2日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
星期五（6月1日），在阿富汗的西方部隊解救出4名被綁架的人道援助人員。
這4名人道援助人員於5月22日在阿富汗北部巴達赫尚省被綁架，其中包括一名英國婦女和一名肯尼亞婦女。
英國營養師海倫·約翰斯頓和莫拉瓦·歐瑞肯尼亞軍醫已經被安全送往阿富汗首都喀布爾。
她們的阿富汗同事也已經與家人團聚。
這些人道援助人員是在騎馬返回駐地途中被綁架的。
「一個警告」
第5名被綁的阿富汗援助人員很快被釋放。
北約表示，有5名綁匪在軍事行動中被殺。
英國首相卡梅倫說，這些人的獲救一個警告，任何綁架英國公民的人都會有「迅速和殘酷」的結局。
卡梅倫把這次行動形容為「勇敢和嘆為觀止的」。
阿富汗警方說，綁匪是犯罪分子，但是西方部隊表示，這些人與塔利班組織有關聯。