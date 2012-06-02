圖片版權 BBC World Service Image caption 舉辦「性器官吃食會」活動的東京杉並區的某個活動場（日本電視台網站畫面截屏）。

日本多個大小傳媒周六（6月2日）報道，東京杉並區的某個活動場5月13日舉辦了一場「吃人一部分」活動，主持該活動的一名自稱藝術家的男士目前正面臨被杉並區政府和警方等以牴觸《食品衛生法》調查的局面。

據經營活動場的公司說，4月份該名男士申請租用場地時說：「希望舉辦一個給客人吃從正當途徑得到的醫療機構廢棄的人體部分」，經營公司認為沒有違法內容就同意出租。

5月13日晚上，該名男士當著約70名來客的面，登台燒烤聲稱的「自己一部分性器官」，然後分給來客吃。該男士在博客上稱該活動的主題是「性器官吃食會」，形容活動名義是「吃性器官的世紀」，料理的是自己在醫院裏割除的性器官。

據部分參加活動的客人說明，入場費預售是4000日元（約51美元），當天票價是4500日元，5名繳交了兩萬日元的特別客人有權吃經料理過的性器官，而廚師打扮的主持人，在事先搬上舞台的煤氣爐上烹燒。

事件被揭發後，杉並區保健所經調查，證實雖沒有吃了性器官的人報告健康被害，但這種「獵奇」手法已引起警方關心和過問。

而杉並區政府公開表示：「這不是可容許的事情，正與警方討論，研究採取堅決的應對行動」。