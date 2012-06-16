昂山素季诺奖感言：缅甸未被遗忘
- 2012年 6月 16日
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緬甸民主派領導人昂山素季說，在1991年獲得諾貝爾和平獎使她覺得，緬甸的困境沒有被遺忘。
昂山素季在挪威首都奧斯陸領取這遲領的諾貝爾和平獎時表示，西方的支持對緬甸的變革貢獻了力量。
她形容當年從收音機中聽到自己獲得諾貝爾和平獎的消息時感到「不真實」，但同時，獲獎在她的心中「開了一扇門」。
昂山素季表示：「我在被軟禁期間常常感到自己已經不是真實世界的一部分，但是獲得諾貝爾和平獎再次使我覺得真實，把我拉回到更廣泛的人類社區中」。
她還說，緬甸的民主和人權的抗爭可能被世人遺忘之際，自己的獲獎吸引了世界的注意。
親自領獎
在過去的24年間，她大部分時間都被緬甸當局軟禁在家中。
昂山素季於2010年被釋放。
她於1991年獲得諾貝爾和平獎，但是擔憂一旦出國就無法再返回緬甸，因此沒有親自前往挪威領獎。
昂山素季的奧斯陸之行是她這是她1988年來首次歐洲行的一部分。
她首先訪問了聯合國勞工組織在瑞士日內瓦的總部。
昂山素季還將在挪威會見流亡在那裏的緬甸人。