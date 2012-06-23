圖片版權 INTERNET Image caption 蒙巴薩是肯尼亞第二大城市

美國駐肯尼亞大使館發佈警告，港口城市蒙巴薩面臨「迫在眉睫」的恐怖攻擊威脅。

美國使館要求美國所有政府工作人員立即撤離蒙巴薩。

美國官員還被告知，7月1日之前不要前往蒙巴薩。

法國也警告法國公民在蒙巴薩要保持「高度警惕」。

蒙巴薩是肯尼亞第二大城市，很受遊客歡迎。

此前，肯尼亞警方逮捕兩名伊朗人，警方說，他們涉嫌與恐怖網絡有關，計劃在蒙巴薩和內羅畢製造爆炸事件。

美國發出預警後，肯尼亞高級警官立即發表聲明，呼籲人們保持冷靜。

肯尼亞警方表示，正在「夜以繼日」地工作以保證肯尼亞的安全。

去年10月，美國使館也曾向美國公民發出類似的預警，說購物中心、夜總會面臨攻擊威脅。

1998年，美國駐內羅畢大使館遭受炸彈襲擊，120餘人喪生。