圖片版權 AP Image caption 這部移民法引起很大爭議

美國最高法院星期一（6月25日）對亞利桑那州頗具爭議的移民法做出裁決，推翻了其中大多數條款，但是維持了其中一條關鍵條款。

該條款准許警察因諸如交通問題等原因把人叫住時，在「合理懷疑」的情況下可以檢查此人的移民身份。

被推翻的條款包括把移民沒有工作許可而找工作以及移民未隨身攜帶登記文件定為刑事犯罪，還授權警察逮捕他們相信應予遣返的任何移民。

這部法律是亞利桑那州議會2010年通過的，是為了阻止湧入該州的非法移民。這些非法移民多數來自南美和中美洲。

這部移民法引起極大爭議。反對者說，該法強迫警察按照「種族定性」，把某些族群當成嫌疑人。

奧巴馬政府也反對這部移民法。他對最高法院推翻亞利桑那州移民法的關鍵內容表示歡迎。他說，這項裁決顯示有必要進行「全面的移民改革」。

但奧巴馬對最高法院維持警察檢查民眾移民身份的條款表示關注。

他希望亞利桑那執法官員執法時不要踐踏美國人的民權。

奧巴馬本月初簽署行政令，停止遣返一些年輕的非法移民。

移民問題將是今年總統選戰及其它選舉的重要議題。