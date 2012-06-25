圖片版權 Getty Image caption 薄熙來像所有「太子黨」一樣，父親的存在後來也令薄熙來再三得到幫助。

日本親中大報《朝日新聞》連日刊登題為「紅色的黨」專題，通過採訪大連市有關人員、薄家親友、薄熙來的老同學等，從側面詳述了薄熙來的崛起。這個至周一（6月26日）已連載三天的專題沒說明共有多少集，不過從內容上看仍有持續趨勢。

報道以1999年8月中共前領導人江澤民為了眷顧恩人薄一波的兒子薄熙來出任市長的大連市，親自視察大連十天開始。

華表風波

報道說，為了迎接江澤民到訪，薄熙來無視當時大連市委書記於學祥，下令市公安局購入德國製造的新型竊聽裝置來竊聽江澤民一行住宿的酒店、汽車內的對話，因此當江澤民看到大連市內矗立的近20米高的「華表」，不快地對隨行人員說：「有必要搞得這麼高大嗎？」便讓薄熙來聽到。

為了補救，薄熙來違反1980年中共禁止製作現任領導人肖像畫的規定，令人在市政府大樓外掛起巨幅江澤民畫像。

該報道還說，訪問的最後一天，江澤民車隊經過時，司機放慢了速度，江澤民一邊有些驚訝、一邊幾次回頭張望。薄熙來的「周到」還不止於江澤民，他贈送了江的秘書、司機等每人價值8萬元人民幣的「土產品」。

江澤民視察後的第二個月，中共中央就宣佈撤換於學祥，任命薄熙來接任市委書記。

「皇帝」夢醒

《朝日新聞》以「接待主席而崛起「成為皇帝」」為小標題，引述替大連市設計華表的其它城市的人說，當時薄熙來指令：「我將來會成為天子，所以要建最高的華表，你們現在起就要屈膝」。

報道又引述薄熙來就讀過的北京市第四中學的同學說，1966年文化革命開始時，薄熙來和一些高幹子弟同學在教室裏漲紅臉高呼：「未來的中國靠我們引導！」

但好夢不長，67年薄一波被揪斗，薄家待遇天翻地覆。薄家的親友對《朝日新聞》說，薄熙來的母親胡明凖備出逃到東南亞，在廣州被捕、死於非命。薄熙來兄弟姐妹也開始遭遇迫害，薄熙來被強制送往北京郊外勞動，住在像監獄那樣的鐵格子窗房間、飢餓得生吃麻雀。

離婚恐嚇

報道引述薄家親友的話說，薄熙來苦盡甘來是從前領導人毛澤東去世、文革結束開始。薄熙來回城在北京市一個金屬修理工廠工作，認識了同廠的前北京市委書記李雪峰的女兒李丹宇，然後兩人結婚、生了兒子。這個期間，薄熙來入北大唸書，然後進了中國社科院。

隨著生活開始豐富多彩，夫婦關係惡化。據薄家親友說，薄熙來提出離婚，李丹宇不同意，這時薄一波請親友帶話到李家說：「熙來是我的子女中最優秀的，希望能隨他的意，同意離婚」。

當時李雪峰還沒復職，薄一波托人帶的話還有：「你能不能復職就看我出不出力了」。帶話的人對《朝日新聞》說，李雪峰當時氣得臉都紅了，可是後來李家同意了，離婚成立。

《朝日新聞》評論說，毫無疑問薄熙來從那時起就深感父親的權力作用，像所有「太子黨」一樣，父親的存在後來也令薄熙來再三得到幫助。