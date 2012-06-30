马里珍贵文化古迹遭武装分子破坏
- 2012年 6月 30日
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伊斯蘭武裝分子周六（6月30日）摧毀了馬里古城廷巴克圖被聯合國列為世界文化遺產的一座15世紀陵墓。
目擊者說，被毀壞的是15世紀伊斯蘭法官和學者、被視作聖人的西迪•馬哈茂德•本•阿馬爾（Sidi Mahmoud Ben Amar）陵墓。
上個月，該陵墓的正門和保護罩遭到伊斯蘭武裝組織燒燬，以往每周五在陵墓舉行宗教儀式的廷巴克圖居民，也被阻擋在外，無法接近陵墓。
據廷巴克圖居民說，今天該城其他宗教聖地也遭到襲擊。
控制馬里北部的武裝組織"伊斯蘭支持者（Ansar Dine）"的發言人稱他們將摧毀廷巴克圖古城的所有16座陵墓，無一例外。
該組織今天稱對馬里文化遺產的這一破壞是一場悲劇，並呼籲"伊斯蘭支持者"組織停止破壞行徑。
廷巴克圖的清真寺及16座陵墓在1988年被列入《世界遺產名錄》。
聯合國教科文組織稱，這些古跡見證了當地豐富的歷史，是人類無價的文化遺產。
但伊斯蘭武裝組織「伊斯蘭支持者」認為崇拜聖人是"非伊斯蘭"行為。
根據1954年通過的《武裝衝突情況下保護文化財產公約》，在戰爭期間，各武裝力量有義務對文化遺產予以保護，不得將其用於戰爭用途或加以破壞。