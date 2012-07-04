圖片版權 AP Image caption 大約1000名反對派活躍人士參加了抗議活動

星期三（4日）烏克蘭首都基輔的警察與示威群眾就一項語言法立法發生衝突，警察向數百名抗議者發射催淚瓦斯。

該法使俄羅斯語在烏克蘭擁有「地區語言」的地位。

烏克蘭東部和南部的大多數人母語為俄語。

而根據新法，一個地區10%人口使用的母語即可成為該地區官員行使官方職責時使用的語言。

這樣將使俄羅斯語成為烏克蘭大部分地區實際上的官方語言。

抗議者認為，這無疑將加大俄羅斯在烏克蘭的影響力。

批評人士還擔心這樣做可能會影響烏克蘭的主權。

雖然烏克蘭語理論上仍然是該國的官方語言，但在說俄語地區的法院、醫院、學校以及其它機構可能會允許使用俄語。

而且，當地人有權選擇給他們的文件到底使用哪種語言，烏克蘭語還是俄語。

這項新法是由烏克蘭總統亞努科維奇的地區黨起草的，並在沒有對法律的修訂建議進行辯論的情況下於周二（3日）被議會採納，。

一旦亞努科維奇在文件上簽字，它將成為正式的法律。批評人士認為亞努科維奇太親近莫斯科。

本來，亞努科維奇將在周三發表演講，但發生警察與抗議民眾衝突後，他決定推遲演講。

據在當地的記者觀察，大約1000名反對派活躍人士參加了抗議活動。