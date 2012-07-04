乌克兰民众抗议语言法与警察发生冲突
- 2012年 7月 4日
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星期三（4日）烏克蘭首都基輔的警察與示威群眾就一項語言法立法發生衝突，警察向數百名抗議者發射催淚瓦斯。
該法使俄羅斯語在烏克蘭擁有「地區語言」的地位。
烏克蘭東部和南部的大多數人母語為俄語。
而根據新法，一個地區10%人口使用的母語即可成為該地區官員行使官方職責時使用的語言。
這樣將使俄羅斯語成為烏克蘭大部分地區實際上的官方語言。
抗議者認為，這無疑將加大俄羅斯在烏克蘭的影響力。
批評人士還擔心這樣做可能會影響烏克蘭的主權。
雖然烏克蘭語理論上仍然是該國的官方語言，但在說俄語地區的法院、醫院、學校以及其它機構可能會允許使用俄語。
而且，當地人有權選擇給他們的文件到底使用哪種語言，烏克蘭語還是俄語。
這項新法是由烏克蘭總統亞努科維奇的地區黨起草的，並在沒有對法律的修訂建議進行辯論的情況下於周二（3日）被議會採納，。
一旦亞努科維奇在文件上簽字，它將成為正式的法律。批評人士認為亞努科維奇太親近莫斯科。
本來，亞努科維奇將在周三發表演講，但發生警察與抗議民眾衝突後，他決定推遲演講。
據在當地的記者觀察，大約1000名反對派活躍人士參加了抗議活動。