圖片版權 Getty Image caption 克魯斯和霍爾姆斯的離婚案在好萊塢引發軒然大波。

電影明星湯姆·克魯斯和凱蒂·霍爾姆斯的律師表示，他們的當事人已經達成離婚協議。

霍爾姆斯的律師在一份聲明中說，二人已就離婚達成協議，並已簽署有關文件。

克魯斯的發言人在給媒體的信中證實了有關消息並說，「此事已塵埃落地」。

克魯斯和霍爾姆斯在周一（7月9日）發表的聯合聲明中表示，二人正就他們六歲的女兒蘇瑞的撫養權進行協商。

引發揣測

克魯斯和霍爾姆斯的離婚案在好萊塢引發軒然大波，媒體猜測這同二人在是否應當以克魯斯信奉的科學教方式撫養女兒產生分歧而導致分手。

但克魯斯和霍爾姆斯的律師團都未就此發表評論。

這是霍爾姆斯的首次離婚，是克魯斯的第三次離婚。

上周剛剛度過50歲生日的克魯斯此前曾同演員米米·羅傑斯和妮可·基德曼結婚並離婚，並同基德曼領養了兩個孩子。