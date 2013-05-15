美國調查稅務部門針對保守政團指稱

Image caption 美國國家稅務局稱管理不力導致保守團體遭針對

美國司法部長霍爾德要求聯邦調查局調查有關美國國稅局在2012年美國總統大選前刁難保守派政黨團體的指稱。

霍爾德星期二（5月14日）表示，如果查證發現國稅局工作人員在進行稅務檢查方面的確有針對保守派政黨團體的行為，那即使有關行為不違法，也是「令人髮指和不可接受的」。

此前有指稱說美國國稅局在審核政治團體免稅申請時對保守派團體的審核尤其嚴格，被指刁難。

美國國稅局官員承認在其部分辦事處發生了將名字中帶有「茶黨」或「愛國者」字樣的組織的免稅申請列為需特別審核對象的做法。

國稅局表示這並非因為受到來自國稅局以外任何個人或機構的影響，而是國稅局內部管理不力的結果。

美國總統奧巴馬已經表示對有關問題的重視，並說指示財政部長對責任人進行懲罰。

美國國會兩院也分別將有委員會在本周內對國稅局涉嫌刁難保守派團體事件召開聽證會。