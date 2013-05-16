新法實施 越南衛視停播外國頻道

2013年5月16日

圖像加註文字， 越南實施新媒體法為轉播外國頻道設置障礙

越南K+衛視星期四（16日）宣佈，為執行政府本周開始實施的新媒體法，停止轉播包括英國廣播電視公司BBC和美國有線電視新聞網CNN在內的外國電視頻道。

BBC周四隨即發佈一項聲明說：「BBC致力於向越南觀眾提供高品質和公正的新聞，我們就此問題正在與越南當局繼續商榷。」

這些外國電視公司的頻道在越南電視台上現場轉播時，總是被推遲30分鐘，以便當局有機會刪除節目中的敏感內容。

雖然這些外國電視台的頻道周四被K+衛視停播，但越南其它地方的電視台仍在轉播，包括國有大電視台VTV。

但法國Canal+和越南一家地方媒體公司合資的K+電視台周四說，它已經停止向用戶提供21個外國頻道的轉播。

K+說，在5月15日新媒體法規生效後，繼續轉播外國電視頻道將成為違法行為。

越南當局新出台的這條媒體法的規定原文是，轉播外國電視頻道，必須提供所有內容的越南語同步翻譯。

這樣做將使電視公司付出昂貴的經濟代價，可以迫使那些轉播外國頻道的電視台放棄轉播。

口頭抗議

越南電視界，特別是那些轉播外國頻道的電視台，以及一些外國政府，在今年3月已經對這條法規提出口頭抗議。

他們敦促越南當局修改這條新媒體法，希望只在轉播的外國電影和紀錄片上打越南語字幕。

而就在專家聲稱目前仍然不清楚如何實施這條新媒體法之際，K+衛視卻已經在周四成為頭一家停止轉播外國頻道的電視公司。

在記者無國界組織發佈的最新的新聞自由指數排行榜上，一黨專政的國家越南是179個國家中的第172名。