橋下徹對美國批評其慰安婦言論感「榮幸」

Image caption 橋下徹指責媒體「斷章取義」

日本大阪市長、維新會黨首橋下徹周六（18日）表示，就其有關日軍隨軍慰安婦的言論遭到美國國務院的批評感到十分「榮幸」。

但他同時也再次批評媒體對他的話「斷章取義」。

橋下徹辯解說：「我的意思是，當時『世界各國都認為慰安婦有必要』，『必要』的主語並不是『我』。」

橋下徹還強調，他一貫不贊成慰安婦制度，並計劃下周五與兩名前韓國慰安婦會面，以顯示他關心「慰安婦問題沒有徹底解決」的立場。

此前，美國國務院發言人批評橋下發言是「不可容忍的冒犯」，並稱，美國國務院「大樓裏的所有人都感到憤怒」。

「等同否認歷史」

此外，美國眾議院外交委員會主席羅艾斯周五（17日）也在美國眾議院舉行的正式會議上，嚴厲譴責橋下徹近日有關慰安婦的言論。

羅艾斯說，慰安婦是日軍在日本政府的支持下對20萬韓國、中國、台灣和菲律賓婦女進行的野蠻的性暴力產物，違背了有關人類尊嚴的一切國際凖則。

他還指出，誰要袒護慰安婦的存在或否認這一事實，誰就是在否認歷史。

羅艾斯還表示，近來日本國內民族主義漸漸抬頭，他對此深感憂慮。而作為美國眾議院外交委員會主席，他也對此表示強烈譴責。

中國和韓國官方也已對橋下徹的慰安婦言論提出了強烈批評。