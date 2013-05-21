龍捲風肆虐俄克拉荷馬城郊死傷嚴重
- 2013年 5月 21日
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強烈的龍捲風橫掃美國俄克拉荷馬城郊區。當地官員說，風暴已經導致至少51喪生，死亡數字很可能將進一步上升。
此外，還有大約120人，其中包括70名兒童因受傷正在醫院接受治療。
周一（5月20日）抵達俄克拉荷馬城穆爾地區的龍捲風吹倒房屋，引發火災，摧毀學校校舍。
官員說，搜索與救援人員正夜以繼日地開展搶救活動。
此次龍捲風在俄克拉荷馬城南部擁有大約5.5萬人口的穆爾地區肆虐長達大約45分鐘，造成嚴重的人員傷亡與財產破壞。
救援行動
奧巴馬總統致電俄克拉荷馬州長法林表示慰問，讓她在任何需要幫助的情況下隨時聯繫自己。
法林州長說，這是該州「悲慘」的一天，並對那些「正在尋找自己孩子的父母」感到心碎。
法林還說，包括國民衛隊和其他州外的救援機構都參加了這次救援行動。
國家氣象局說，此次龍捲風的最高風力達到時速200公里。
龍捲風和其他風暴還侵襲了德克薩斯、明尼蘇達、愛荷華和堪薩斯等州。