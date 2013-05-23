國際貨幣基金組織總裁接受法庭問話

Image caption 拉加德進入法庭前向媒體微笑致意

國際貨幣基金組織總裁拉加德因為一起具有爭議的富商獲賠款案件，而在巴黎法庭接受問話。

法國富商塔皮埃2007年接受了巨額賠償金，而拉加德當時擔任法國財政部長。

專門調查部長級官員不當行為的共和國司法庭要求她解釋，當年她是如何處理塔皮埃獲得四億歐元（3.42億英鎊）的賠償案件。

但是她堅持自己沒有不當行為，並表示該筆賠償款項是當時最佳的解決辦法。

冗長官司

塔皮埃是法國前總統薩科齊的支持者。他聲稱在1993年出售著名運動品牌阿迪達斯時曾受到法國里昂信貸銀行詐騙，並因此與該銀行進行了一段長時間的官司。

而到了2007年，當時擔任法國財長的拉加德把有關官司轉交給一個特別仲裁委員會處理，結果該仲裁委員會判決給予塔皮埃四億美元的賠償。

拉加德沒有被指控從這筆賠償當中獲利，但被指濫用公共資金。

政治前景

如果她被正式調查，那麼將會是一個令人尷尬的處境。

在國際貨幣基金組織上一任總裁斯特勞斯-卡恩涉嫌性侵和賣淫集團醜聞之後，法國人更不希望看到另外一名法國政客在國際舞台上丟人。

還有些人認為她有機會成為首位女性法國總統候選人，雖然她從未表達有競選總統的意願。

但她擔任國際貨幣基金總裁的五年任期將在2016年屆滿，正好是法國總統大選的前一年，因此她非常可能是現任總統奧朗德的競爭者。