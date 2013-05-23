奧巴馬：美國反恐使用無人機是為了自衛

Image caption 因為有爭議，美國利用無人機發動攻擊行動的次數近年來大幅減少。

美國總統奧巴馬就反恐政策發表重要講話稱，對危險的敵人使用無人機是自衛性質的「正義戰爭」。

他說，因為他的政府的反恐政策，包括使用無人機，美國更加安全。

他表示，必須要盡力避免無人機殺死平民。

同時，他再次呼籲美國國會批准關閉古巴關塔納摩灣軍事拘押中心，並宣佈取消了把那裏的囚犯送往也門的禁令。

他還為無人機炸死四名美國公民辯解，稱這些人可能會殺死更多美國人。

標誌性武器

武裝無人機成了美國的反恐行動中一個標誌性的武器，但它涉及到一系列複雜的美國法律和道德問題，此外，還有不少有關無人機的打擊是否有效的辯論。

誤炸無辜平民是其中的一個問題，特別是在沒有和美國交戰的國家。

另一個問題是，無人機的攻擊常常由美國中央情報局進行，而不是美軍。

由於因此引發的問題，美國決策層的態度有所變化，美國在巴基斯坦、也門和索馬里使用無人機的次數大幅減少。但無人機並不會被廢棄。