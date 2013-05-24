山寨鳥叔「玩轉」嘎納影展

Image caption 真鳥叔正在新加坡忙著給歌迷簽名。

一名冒充韓國當紅歌星鳥叔的男子大搖大擺地進出嘎納影展的多個明星派對。

這位長相酷似《江南風》歌手鳥叔的男子在法國嘎納影展的明星要人聚會場所招搖過市，竟無人發現其真面部。

他與眾明星們勾肩搭背，開懷暢飲，還在法國電視秀上大顯舞技，甚至簽了一個參加摩納哥表演的合同。

一名消息人士告訴《紐約郵報》，「他扮得很像。他走到哪都有三個貼身保鏢跟著，個個都是西裝革履，配有耳麥。」

但是，真鳥叔樸載相在自己的推特上寫道他並沒有在法國，目前正在新加坡。

他推道：「看來嘎納另有一個我，代我向他問個好吧。」

此前，加拿大少年歌星比伯的經紀人曾經告訴過鳥叔，有一個人長得很像他。

《天降殺機》的女演員哈里斯甚至還同這個假鳥叔合了影，後來才知道他是個山寨版。