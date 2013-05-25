橋下徹就「勸美軍多利用色情場所」言論道歉

Image caption 橋下徹就「勸美軍賣春」的言論向美國道歉。

曾因「慰安婦是戰時必要」言論而引起強烈反彈的日本大阪市市長橋下徹表示，撤回他希望美軍多利用風化業的發言，並向美軍和美國人民道歉。

日本維新會黨魁之一、大阪市市長橋下徹25日在日本一家民營電視台節目中，就希望駐日美軍利用色情場所的發言表示：「希望向美軍和美國國民道歉並收回發言。」

橋下說，希望駐日美軍利用色情場所的發言是用詞不當，是他在列舉了美軍內部頻發的針對女兵的性暴力、美軍在沖繩的性犯罪行為後，「我想要傳達『為了控制性犯罪，請認真起來』的意思，才使用了那種表述。」

橋下徹計劃在27日於東京召開的駐日記者協會的記者會上向各國媒體解釋並爭取獲得理解。

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日本媒體共同社報道稱，橋下明確表示收回發言還是首次。不過，他並沒有表示將收回關於「隨軍慰安婦必要論」的發言。

共同社援引橋下說，他是在「知道自己就慰安婦問題發言，便會遭到日本國內以及世界各國的批判」的情況下而作出的有心理凖備的發言。

報道還說，橋下徹再次重申一貫主張：「不應該只譴責日本，世界各國都應重新審視在戰場上利用女性的過往。」

橋下徹上星期天（5月19日）出席朝日電視台訪談節目時也曾表示，世界各國軍隊在二戰期間都曾「以同樣方式利用女性」，因此不應單純批評日本。

橋下徹的「慰安婦必要論」引起中國與韓國的強烈反彈，美國也對此提出譴責。

此前，橋下徹曾指責媒體對其言論斷章取義。