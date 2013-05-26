倫敦殺害軍人案又逮捕三人

Image caption 遇害士兵裏格比生前是皇家陸軍儀仗隊的一名鼓手。

負責調查倫敦伍利奇當街殺害軍人李·裏格比一案的倫敦大都會警署稱，又逮捕了三名涉案的同謀嫌疑人。

與此同時，英國內政大臣特雷薩·梅在BBC電視訪談節目中表示，英國各地受到反恐機關監視的伊斯蘭極端主義分子有「數千人」。

倫敦大都會警署反恐部門的警官表示，他們在周六（25日）晚間的突擊行動中逮捕了三名男子； 警方沒有公布被捕人員姓名，只是說三名男子的年齡分別是21、24和28歲。

警方在突擊逮捕行動中對兩名嫌疑人使用了高壓電槍。

恐怖謀殺

警方在介紹案情調查進展時表示，兩名尼日利亞裔穆斯林周三（22日）在倫敦東南伍利奇街頭首先用汽車撞傷陸軍儀仗兵鼓手李·裏格比，然後用砍刀和匕首進一步行兇。

警方公布的兩名涉嫌兇手分別是28歲的邁克爾·阿德波拉傑和22歲的邁克爾·阿德波瓦勒； 他們在犯罪現場與警察對峙時被警方擊傷後逮捕。

兩名嫌疑兇犯均為持有英國籍的尼日利亞裔人； 其中阿德波拉傑原本來自一個信仰基督教的家庭，後來皈依伊斯蘭教。

警方早在案發後當日就以涉嫌協同指控逮捕了一男二女。 上述三人目前均在未被正式起訴的情況下釋放。

團結遊行

當地尼日利亞人社區周末舉行「團結遊行」，表示反對暴力和極端主義，並呼籲各民族團結。

在軍人被殺事件中，有路人手機視頻錄像記錄一名兇手當街高呼「真主偉大」，並宣稱殺戮英國軍人是對英國士兵在世界各地屠殺穆斯林的報復。

近日，英國一些穆斯林協會紛紛舉報稱，英國各地針對穆斯林的仇恨行為「顯著增加」。