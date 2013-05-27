橋下徹拒絕收回「慰安婦必要論」

Image caption 橋下徹就「勸美軍買春」的言論向美國道歉

日本維新會黨魁之一、大阪市長橋下徹27日在東京說，他本人願意收回建議美軍為避免性犯罪而利用日本色情場所的言論。

但同時，橋下徹再次表示，世界各國的軍隊都曾需要慰安婦。

兩個星期前，橋下徹對慰安婦以及現代性服務的表述不僅激怒了日本的亞洲鄰國，也遭到美國的強烈譴責。

斷章取義

橋下徹周一在東京外國記者協會發表講話時，指責媒體「斷章取義」的報道是引起風波的原因。

橋下辯解說，兩周前的言論是出於美軍性侵犯沖繩平民所帶來的"危機感"。沖繩地區駐扎著大量美軍士兵。

但他承認，這是對美軍、對美國人民造成侮辱的不當言論，他「收回發言，並表示歉意」。

可信度

但是，至於「慰安婦必要」論，橋下表示，他「從未贊同利用慰安婦」，不過，與「真正意思完全相反」的報道傳遍全世界，對此感到「非常遺憾」。

橋下還說，世界各國的軍隊曾需要慰安婦。沒有證據顯示（日本）以國家意志組織性地綁架、拐賣婦女，不承認這一事實，這是日本的立場。

橋下還說，前慰安婦關於強徵的證詞在歷史學的可信度上存在爭議。