「營養不良使全球25%學童學業滯後」

Image caption 兒童長期營養不良對一個國家的人口素質和經濟發展來說，損失難以估量。

英國慈善機構「拯救兒童」（Save the Children）稱，長期營養不良導致全球四分之一學齡兒童讀寫和算術能力落後於同齡人。

該機構發表報告說，營養不良對兒童身體和智力發育的損害是不可扭轉、無法彌補的；這些孩子體格弱小，腦發育不足。

拯救兒童說，兒童營養不良問題應該提到工業八國集團（G8）峰會的重要議程上。

G8將於下個月在北愛爾蘭召開首腦會議。

拯救兒童的報告，《精神食糧》（Food for Thought），基於對埃塞俄比亞、印度、秘魯和越南的數千名兒童的調查。

營養峰會

調查顯示，因為營養不良而發育遲緩的8歲兒童在朗讀簡單句子時出錯的機率比營養均衡發育正常的同齡人高19%，成年後的收入最多低20%。

「拯救兒童」認為，全世界四分之一的兒童長期營養不良；對發展中國家來說，這無異於人口素質危機，經濟損失難以估量。

在八國峰會正式開幕前，英國政府將於6月8日召集一次特別峰會，主題就是兒童的營養問題。

預計這次營養峰會將討論諸如糧食安全問題，是否有必要呼籲更多非洲國家制定本國營養保障計劃等。

拯救兒童的負責人惠特布賴德（Jasmine Whitbread）說，工業八國集團的領導人必須正視並解決兒童營養不良造成的災難。