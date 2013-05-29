香格里拉安全對話 預防衝突是焦點之一

Image caption 美國防長哈格爾將出席對話會。

在新加坡舉行香格里拉對話會將在本周五（5月31日）開幕，越南總理阮晉勇屆時將發表開幕主題演講，而美國防長哈格爾也將出席對話會發表講話。這也是他首次以防長身份訪問亞太地區。

據越南媒體報道，阮晉勇將在會上確定地區安全戰略方向，重申越南和平、獨立等全方位國際關係，同時提出維護東海和平以及航行安全等課題。

越南駐新加坡大使也向越南媒體表示，在東盟國家一致希望盡快與中國啟動《東海行為凖則》的背景下，阮晉勇出席今次的對話會對於東盟維護東海的和平與安全所作的共同努力具有重要意義。

美國防長哈格爾除了將在對話會上發表演講外，也將與日本、韓國、澳大利亞等國的國防部長開展雙邊及多邊會談，討論美國安全重心向亞太轉移等問題。

中國人民解放軍副總參謀長戚建國中將則是與會中國代表，他將在全體會議中發表講話。

在歐洲方面，除了英國、法國、德國、瑞典防長以及歐盟與北約軍事委員會主席之外，歐盟外交與安全政策高級代表也將首次出席對話會，顯示了歐洲各國對亞洲地區的重視程度加深。

為期三天的會議討論內容還包括美國對區域安全的策略，維護國家利益與防止衝突，軍事現代化與戰略透明以及避免海上衝突等議題。

香格里拉對話會也稱亞洲安全會議，由英國國際戰略研究所發起，今年邁入第十二個年頭，被認為是亞洲最重要的防務磋商機制。

各國防長通常以對話會作為平台，就當前國防戰略課題宣佈重要政策，並舉行雙邊或多邊會議加強各國之間的防務關係。

本次會議共有27個亞太地區國家，包括東盟10國以及中國、日本、韓國、印度等國代表出席。