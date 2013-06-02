香格里拉對話：希望中國防長出席

蔣銳

BBC中文網新加坡特約記者

2013年6月2日

圖像加註文字， 戚建國副總參謀長和美軍太平洋地區司令洛克利爾在對話期間共同參加一次場外會議。

中國解放軍副參謀長戚建國在香格里拉對話的全體大會上笑稱自己必須應付一連串的提問，比美防長哈格爾還要忙碌。

副參謀長戚建國中將是與菲律賓防長和加拿大防長一同出席星期天（2日）的全體大會，三位輪流發表演講。

在演講後的問答時間裏，參會者紛紛向戚建國提問，因此戚建國笑說自己共收到16個問題，比哈格爾的10個還多。

國際戰略研究所（亞洲）高級研究員鐘偉倫博士在接受BBC中文網採訪時說：「可能從中國的立場來看，他們並不喜歡在公開場合被問及尖銳的問題，不過你看中國代表團從2007年開始每年都會派代表團出席。」

中國防長在2011年出席對話會後，去年和今年都缺席，留下了不少疑問。在會上，戚建國就表示會將大家希望中國防長出席下屆會議的意願告知。

防長缺席

李光耀公共政策學院特聘客座教授黃靖認為，中國防長缺席可能因新舊領導交接剛剛結束，而新的防長剛上任不久，必須處理國內一些問題所以無法到來。

他告訴BBC中文網：「中國在2011年和2012年都成為被圍攻的對象，這次中國可能心有餘悸。戚建國這次表示會積極推動防長參加，而中國也認可香格里拉對話的重要積極意義，我想中國防長明年很有可能會來。」

香港時事評論員邱震海則猜測，除了領導人換屆，另一個原因可能是因為中國「還有另一種思維」。他指出，香格里拉對話為西方主導的架構，話語權以及氣氛都由西方主導，中國代表團來了以後要為自己辯解以及宣傳。

他說：「中國可能在慢慢建立自己的架構，由中國主導、建立，把外國人請到中國去參加的論壇。隨著中國實力崛起，中國早晚有這麼一個論壇，但也不等於說中國可以不參加由西方主導的論壇。」

儘管中國防長缺席，鐘偉倫留意到中國的代表團在會議上非常認真地聽演講並積極做筆記，在演講結束後，甚至會派代表向主講人發言提問，對談話內容提出質疑，或借機會反映中國的立場。

美國定基調

至於今年對話會的氣氛，一般都認為相對於過去友好許多，沒有太多公然指責的局面出現。

雖然島嶼爭端頻頻發生，黃靖就認為，與2011年美國提出重返亞洲的緊張氣氛相比，今年對話會的氣氛緩和許多，而各國在這次會議的表現相對於以往顯得理性克制，在敏感問題上點到為止。

黃靖指出，這可能跟美國防長在演講中為會議定下的基調有關。在哈格爾演講中，美國保證不會放棄亞太，強調其基礎是合作和交流而不是對抗，並表明美國不針對中國，相反的是要拉攏中國。

他告訴BBC中文網：「過去兩年一些國家採取對抗的方式解決南海爭端，大家都得不到好處。此次，美國已經表明不會選邊站，美國顯然也退了一步。沒有美國的實際支持，這些國家也知道對抗方式不可取。」

問答常態化

時事評論員邱震海則認為，儘管各國對各自的猜疑仍然存在，而未來亞太的戰略局勢也會越來越複雜，但他同意這次對話會的火藥味相對少了。

他說：「大家對中國的質疑、疑問、要求中國解釋的做法已經常態化了，而中國在應對方面也相對比較好了。以這種常態化方式進行下去，大家可以減輕對彼此誤解和誤讀。」

不過邱震海也提醒不能給對話會過高的期望，認為它一定能解決問題，「但它還是有作用的，大家坐在一起談，有機會互相了解，這總是比對抗好。」

評價今次的對話會，國際戰略研究所高級研究員鐘偉倫說：「會議主辦了12年，最初的時候參會的國家少20個，今年則多達30多個，影響力已逐漸擴大。今年的氣氛基本上比較正面積極，大家可以在公開場合向防長和高官提問，這也是論壇的價值所在。」