Image caption 土耳其的安卡拉、伊斯坦布爾和其他一些城市連日來爆發了約90起抗議示威。

土耳其反政府抗議示威持續兩天後，數百名示威者重新回到伊斯坦布爾市中心的塔克西姆廣場。

與周六夜間焚燒車輛和警民衝突的緊張局勢相比，目前氣氛相對較平靜；伊斯坦布爾和安卡拉的清潔工開始清理市容。

土耳其各地有90多起抗議示威；官方數據稱26名警察和53名平民在衝突中受傷，到目前為止有近1000人被捕。

由伊斯坦布爾的塔克西姆廣場重建項目觸發的抗議示威遭到警方嚴厲鎮壓後，迅速擴大成反政府示威，成為多年來持續時間最長的反政府行動。

BBC在伊斯坦布爾的記者雷傑明說，很多民眾認為政府要剝奪他們的部分自由，已經忍無可忍。

公民抵抗

周日清晨，伊斯坦布爾街頭出現一些零星衝突。

數名示威者回到曾經與警方爆發激烈衝突的塔克西姆廣場；不少被燒燬的小車和卡車殘骸仍散落在那裏。

雷傑明說，一些和平示威者對昨晚的暴力感到憤怒，認為本來可以取得的勝利毀於一旦。

周日白天，數百名揮舞著旗幟的示威者重新回到塔克西姆廣場，高呼要求政府辭職的口號。

暴力衝突是由警方動用警棍和催淚彈鎮壓一次和平靜坐抗議引發的。

示威者最初只是通過靜坐方式反對政府開發改造伊斯坦布爾市的一處公園。 政府計劃將伊斯坦布爾塔克西姆廣場附近的一公園改建為購物中心。

儘管土耳其總理埃爾多安已出面表示願意與抗議者代表對話，但是抗議民眾並沒有明確的組織和代表，使得對話至今未能有舉行。