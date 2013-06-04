六四24週年前夕佩洛西促北京釋放政治犯

Image caption 佩洛西呼籲北京立即無條件釋放包括劉曉波在內的所有政治犯。

美國國會眾議院民主黨領袖佩洛西在「六四」天安門事件24週年前夕發表聲明，要求北京立即無條件釋放包括劉曉波在內的所有政治犯。

佩洛西在書面聲明中呼籲稱，中國政府應「立即和無條件釋放所有的政治犯，其中包括劉曉波，世界上唯一一名被監禁的諾貝爾和平獎獲得者」。

佩洛西表示，「24年前，當中國學生、工人和市民和平集會並呼籲當局加快改革和打擊腐敗的時候，他們在天安門廣場上遭到屠殺。」

她說，時至今日，任何提及1989年六四事件的話題都受到中國當局的審查，六四事件受害者和家人仍然受到當局的迫害和監禁。

聲明

佩洛西指出，中國和西藏的人權狀況繼續惡化，改革努力繼續遭到中國政府的打壓，「在這個六四週年紀念日，天安門廣場上的英雄將在香港和世界各地得到悼念」。

佩洛西讚揚了丁子霖和天安門母親勇敢地爭取與中國領導人對話，而她們在世界各地的支持者也促請北京坦誠公開當年鎮壓的真相，停止迫害六四事件死難者家屬，並不再干涉他們的公開悼念活動。

Image caption 六四事件中，一名男子在長安街頭隻身擋坦克（資料照片）。

以敢言著稱的佩洛西議員長期關注中國人權並經常對中國政府提出批評。1991年，擔任議員不久的佩洛西曾在天安門廣場打出橫幅，橫幅寫著「獻給中國民主事業犧牲的烈士」，她為此曾被驅逐出境。

佩洛西還以陳光誠事件為例強調說，中國官員虐待及威嚇維權活動人士的家人，這種新趨勢令人擔憂。她認為，敦促中國當局保護維權人士及其家人，應當成為維繫美中關係的一個優先考慮因素。

「良心」

佩洛西的聲明最後指出，我們的良心將永遠銘刻上20世紀最令人難忘的一幅畫面——那就是一名男子在街頭隻身擋坦克的畫面。

佩洛西說：「今天，天安門精神活在那些在中國和海外繼續抗爭的人們的心中。」

在佩洛西的聲明發表之前，美國國務院此前亦在六四事件24週年前夕發表聲明，呼籲中國停止對六四參與者的迫害，並尊重普世人權。

但中國外交部發言人洪磊通過新華社發表英文聲明回應稱，美國應該「立即改正錯誤，停止干涉中國內政，以免破壞中美關係。」

他說，中國就1989年的事件早已有「明確的結論」，希望美國摒棄政治偏見，正確看待中國的發展。