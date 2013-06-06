英媒：世界看中國強盛 中國自知內虛

Image caption 皮林總結說，中國在是世界舞台上越強大，它的不安全感就越強烈。

《金融時報》戴維·皮林專欄稱，儘管中國在當今國際舞台上不時顯示強悍，其實它現在友邦甚少而對世界依賴程度之深空前，自知比任何時候都虛弱、無助。

文章首先對比了1773年美國反英國殖民統治的波士頓茶黨事件和1839年中國清朝欽差大臣林則徐虎門銷煙這兩件美國和中國各自的歷史拐點事件。

波士頓傾茶催生了一個擺脫殖民者的強國，而虎門銷煙則成了中國在硝煙中被迫向西方列強打開國門的前奏。

文章說，中國國家主席習近平和美國總統奧巴馬6月6日舉行「不打領帶」的會晤，加利福尼亞州的陽光下無法驅散的是歷史厚重的影子；習主席肩負著中國人醞釀了一個半世紀的集體期望，而沸騰的屈辱感和自己在國際權勢架構中應享地位的確定感混合，形成一劑藥性很強的湯藥。

許多人眼裏的中國是一個無所顧忌地欺負鄰國、搶佔全球資源的蠻子，連美國最大的肉製品公司都敢吞，但在這一強悍表象之下，卻是前所未有的虛弱。

作者提出的論據是，中國有14個鄰國，2萬2千多公里長的國界線，卻沒什麼朋友，鄰里關係疙疙瘩瘩；相反，美國只有兩個鄰居，都是友鄰。

更糟糕的是，中國的經濟和發展對世界的依賴程度超過歷史上任何時期。

在1990年代中期之前，中國基本上屬於自給自足，現在卻一刻都離不開來自世界各地的礦產資源和原材料，也離不開世界各地的消費者；鄧小平的改革開放帶來經濟騰飛，中國在不知不覺中從重商主義陣營跳到比較優勢和全球分工理論的牀上。

美國歷史上經歷高速發展的時期，除了人力資源來自歐洲和非洲（黑奴），其他元素應有盡有。中國現在卻受到諸多制約。

最後，文章引述澳大利亞安全事務學者傑科布森說，和外界的看法不同，中國的政策屬於「被動反應型」，中國領導人更關注的是國內穩定；這部分解釋了為什麼中國的「維穩開支」超過國防預算。

文章總結說，中國在世界舞台上越強大，它的不安全感就越強烈；而這一矛盾會以不同形式折射在中國與世界交往中的方方面面。