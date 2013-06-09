自然界中處處可以看到「人臉」

BBC《雜誌》欄目最近的一篇文章調查了一種叫做幻想性視錯覺（Pareidolia）的心理現象，即人們在沒有生命的物體中看到人臉。這篇文章引起許多回應，讀者把自己在自然風景、物體和剩飯中看到的人臉圖案發過來。下面是其中一些照片：

1. 上面是Patrick Allen在度假期間給他女兒拍的照片，他說：「威尼斯到處是奇特的地方。但是沒有比在很多房子外面的能夠顯示人臉的信箱和門鈴綜合物更奇特了。」

2. Davina發來了的照片：生拌蔬菜中的人臉。

3. Molly Edbrooke說：我們在我們的木頭地板上發現了一個小精靈的臉。

4. Andrea Hatley發來的照片：2012年夏天的西紅柿。

5. Gary Slade發來的照片：在谷歌地圖上發現的「人臉」，此處位於漢普舍爾郡的Eversley 村莊附近。

6. Amanda Cockburn說：今年4月我在諾森伯蘭郡的沃克沃斯發現了這個。

7. Mike Jones說：這是個煎雞蛋，我把它吃掉了。是否因此我成了個壞人？它的表情似乎沒有影響到品嚐的味道，但我想我的內疚稍微地影響了我的味覺享受。

8. Antony Phin說：我在佩思郡路邊的溝裏發現了這個被人丟棄的東西。它在路邊多年被人忽視顯然對它的精神狀況產生了不良影響。

9. Brian Docherty說：我上周考了這塊絕好的麵包。當我把它翻過來的時候，它看上去很像電影裏的外星人。不過我得說，它味道美極了。

10. Graham Elder說，這是個有張臉的薯片。不幸的是，它不像任何著名人物，就是看上去很喜興。

11. Tony Hainsworth說，我兒子在這個殘留番茄醬的碗裏看到了一張臉正朝我們看。挺嚇人，看上去有點像我。

12. Jennifer Peers說，在冰島的Skogarfoss瀑布邊上的山頭岩石就像個人頭。

13. Terry Bass說，在朋友花園裏的樹上有類似鳥的圖案。

最後一張是《雜誌》欄目看到的，這是個水桶，看上去像復活節島上的雕像。一個小男孩見了水桶嚷嚷說：是個人。