南非總統：曼德拉「治療反應積極」

Image caption 南非前總統曼德拉的家人都前往醫院探視。

南非總統祖馬在南非議會裏說，正在醫院裏接受治療的南非前領導人曼德拉「正對治療有更積極的反應」。

祖馬說，在「艱難的幾天后」，他對曼德拉病情的改善表示滿意。

現年94歲的曼德拉已在比勒陀利亞醫院度過了入院後的第五個晚上。

曼德拉的家人、親戚包括前妻溫妮周二前往醫院探望了曼德拉。

祖馬說，曼德拉的病情嚴重，但狀況穩定，「我們所有人都在為他的康復而祈禱」。

南非領袖

祖馬表示，醫生們竭力治療，而曼德拉則是一位真正的鬥士。

上周六（6月8日），曼德拉因肺部感染復發而被送往醫院急救。這是他今年第三次因病住院。

去年12月，曼德拉曾因肺部感染和膽結石住院18天。

曼德拉曾在南非種族隔離時期被判處27年監禁，在羅本島服刑18年。他在服刑期間感染過肺結核，並且在監獄採石場勞動時肺部受到損害。

但他在1990年獲釋後主張南非社會和解，並於1994年當選南非總統。

1993年，曼德拉獲得諾貝爾和平獎。1999年，曼德拉卸任南非總統職務。曼德拉最後一次公開露面，是在2010年南非世界杯足球賽上。

（編譯：立行 責編：尚清）