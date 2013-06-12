南非總統：曼德拉「治療反應積極」
- 2013年 6月 12日
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南非總統祖馬在南非議會裏說，正在醫院裏接受治療的南非前領導人曼德拉「正對治療有更積極的反應」。
祖馬說，在「艱難的幾天后」，他對曼德拉病情的改善表示滿意。
現年94歲的曼德拉已在比勒陀利亞醫院度過了入院後的第五個晚上。
曼德拉的家人、親戚包括前妻溫妮周二前往醫院探望了曼德拉。
祖馬說，曼德拉的病情嚴重，但狀況穩定，「我們所有人都在為他的康復而祈禱」。
南非領袖
祖馬表示，醫生們竭力治療，而曼德拉則是一位真正的鬥士。
上周六（6月8日），曼德拉因肺部感染復發而被送往醫院急救。這是他今年第三次因病住院。
去年12月，曼德拉曾因肺部感染和膽結石住院18天。
曼德拉曾在南非種族隔離時期被判處27年監禁，在羅本島服刑18年。他在服刑期間感染過肺結核，並且在監獄採石場勞動時肺部受到損害。
但他在1990年獲釋後主張南非社會和解，並於1994年當選南非總統。
1993年，曼德拉獲得諾貝爾和平獎。1999年，曼德拉卸任南非總統職務。曼德拉最後一次公開露面，是在2010年南非世界杯足球賽上。
（編譯：立行 責編：尚清）