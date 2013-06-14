意大利維持對示威者施暴警察徒刑

Image caption 2001年熱那亞八國峰會期間示威者和意大利警察發生嚴重衝突

意大利最高法院判決，維持對2001年熱那亞八國峰會期間向示威者施暴的七名警察和醫生的徒刑判決。

上述七人2010年被判刑，刑期一至四年不等，他們被判刑和警方當時在波讚尼托軍營附近拘押超過250人有關。

在熱那亞峰會期間，意大利警方和反對全球化的示威者發生激烈衝突後，警方襲擊了這些示威者寄宿的一個學校，將他們抓捕到波讚尼托軍營裏。

很多被捕的人後來控訴說，他們受到侮辱，以及強姦的威脅。

但後來，所有這些被關押在波讚尼托軍營的人被證明是無辜者而獲釋。

在另外的一場衝突中，23歲的抗議示威者吉裏亞尼被一名警察槍殺。

意大利警方在熱那亞峰會期間的暴行當時登上世界各國報紙的頭版頭條，從那時起，意大利法院對被控涉案警察進行過多次審判。

（編譯：立行 責編：躍生）