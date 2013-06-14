英媒：斯諾登揭發黑幕 中國保持沉默

Image caption 中國面對棘手問題時的長期以來的做法是保持沉默

《金融時報》載文說，斯諾頓披露美國安全機構監控私人電話通訊並且秘密取得網絡用戶隱私引起各方回應。華盛頓為自己做辯解，而歐盟則表示嚴重關切。

但《金融時報》駐北京記者席佳琳說，可能感受到斯諾頓爆料長期影響的一方卻保持沉默，這就是中國。昨天中國外交部發言人面對提問僅僅說「注意到了相關的媒體報道」。

長期以來，中國面對棘手問題時的做法是保持沉默。世界其他國家的政府在相同情況下往往會公開為自己辯護，爭取公眾，並且通過背景介紹和有針對性地洩露影響媒體。

中國的保守做法對中國並沒有多大好處。例如北京沒有反駁美國的指責，即中國國家支持對外國公司的網絡間諜活動的指稱。這使西方認為中國是一個忽視普世價值和具有威脅的國家。

不過獨獨這次，中國的沉默是金。在短短幾天內，斯諾登的揭發徹底改變了中國和美國在網絡戰指責方面的態勢。如果北京把握得好，中國在世人眼中會顯得像個受到美國誣蔑的受害者。在美國和世界其他地方，自由派人士對美國政府作出憤怒反應，因為美國政府長期以來一直在全球鼓吹互聯網自由和保護隱私，現在卻被指系統地監視和支持黑客攻擊行為。

中國人民大學的時殷弘教授說，中國曾經表示過受到來自美國的黑客攻擊，但沒有說攻擊是否來自美國政府，但現在這就用不著中國說了。他認為斯諾登揭秘有利於中美關係，因為那樣中美兩國在網絡攻擊指責方面就扯平了，華盛頓喪失了點名羞辱中國的資本。

時殷弘教授說，只要美國官員不公開攻擊中國政府，中國政府可能也不會提美國網絡攻擊中國的事情。但這並不是說，網絡安全的問題就不存在了。

倫敦戰略問題研究所的網絡安全專家認為，斯諾登的揭發對中國很有利，自然重新調整了中美在這方面的對話現狀。西方政府官員私下承認，斯諾登揭發的網絡和電話通訊監控實際上是普遍存在的做法，在包括中國在內的許多國家裏，這麼做甚至是合法的。

不過美國堅持說他們進行通訊監控是為了反恐，捍衛國家安全。也有專家說，斯諾登揭發並不會減少美國對中國的指責。倫敦戰略問題研究所的網絡安全專家認為，國際上的共識仍然是中國政府和美國政府在獲取信息和網絡監控方面有本質區別。

（編譯：蒙克 責編：李莉）