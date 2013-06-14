越南知名博主因「濫用民主自由」被捕

Image caption 範越濤在博客上批評政府領導人及其政策。

越南一名頗受關注的博客寫手因為被政府所稱的「反國家活動」而被警方逮捕。

越南公共安全部表示，61歲的範越濤因為「濫用民主自由」，而於星期四（6月13日）在河內被捕。

範越濤的博客文章批評越南政府領導人及其政策，並討論一些具有爭議的話題，例如越南和中國的領土糾紛。

在範越濤被捕之前，上個月越南另一名博客作者張維日也因為同樣罪名被逮捕。

今年至少有38名活動人士，包括博客作者在內，因所謂反國家活動而遭到逮捕。

最高7年

範越濤面臨的罪名最嚴重的話可以被判處最高7年的有期徒刑。

他的博客在星期五時已無法登錄。

範越濤此前表示，社交媒體在越南彌補了「殘廢的官方媒體」的不足。

他說，「幸運的是，互聯網的發達讓許多個人和博主成為記者。」

互聯網壓力

越南媒體包括所有報紙和電視台都是官方控制的。

不過越南政府受到來自互聯網輿論的越來越大壓力。

範越濤被捕前幾天，越南國會首次對47名國家高級領導人舉行了信任投票。

越南總理阮晉勇得到的高度信任票不到半數。

編譯：陳書敏 責編：李莉