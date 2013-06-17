英國男子公寓15層陽台墜落奇蹟生還

Image caption 一名英國男子周日（16日）在新西蘭從15樓墮下。

一名英國男子在新西蘭奧克蘭從15樓墮下，但居然大難不死。

20歲的英國籍男子史迪威周日（16日）回家時，發現被鎖在門外，當時他試圖從樓上鄰居的窗台進入到自己鎖著的公寓內，不小心墜落。

警方說，這名男子試圖從樓上鄰居陽台跳到下一層自己公寓的陽台，但是不幸墜落。

《新西蘭先驅報》引述他的鄰居鮑蒂斯塔稱，當時注意到史迪威「有幾分醉意」，但「我從來沒想過他真的會跳下去」。

鮑蒂斯塔說，她還沒有來得及阻止史迪威，小伙子已經跨過陽台的欄桿。他失足墜樓，居然大難不死，僅受到骨折和內傷。

當地媒體報道指出，史迪威墮樓後，撞到下面一座兩層樓的建築屋頂，落勢因而減弱。

一名緊急醫療機構的醫務主任說，如果在墮樓後，能借物減慢落勢，就會增加生還的機會。

不過，他表示，「從那個高度摔下，又能生存下來，極其罕見。」

（編譯：梁祺鈞 責編：伊人）