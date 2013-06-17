斯諾登：G20峰會英國監聽外國政要通訊

Image caption 參加g20峰會外國政要的通訊遭英國情報機構監聽。

英國主持召開G8峰會前夕，英國《衛報》援引美國前中情局雇員斯諾登出示的文件顯示，在2009年於倫敦舉行的兩次G20峰會期間，英國情報機構監聽了與會外國官員的通訊。

外國官員還被引誘使用英國情報機構設立的虛假網吧。在那裏，他們的電郵通訊遭到攔截。

英國情報機構使用的監聽手段包括：建立峰會網絡，用電郵攔截程序、鍵盤記錄軟件對外國代表使用的電腦進行監視。

滲入外國代表黑莓手機的安全系統，監視他們的電子郵件信息與電話交談。

被監聽的對象甚至包括南非、土耳其等英國的長期盟友。

獲英政府批准

文件顯示，監聽行動獲得了當時布朗政府的批准，有關外國代表團的情況簡報被遞交給英國政府的部長級官員。

負責監聽的英國政府通訊總部（GCHQ）是美國國安局的兄弟機構，負責為英國政府和軍方提供信息情報。

這一爆料再次引發了對情報機構監控範圍的激烈辯論。

這一內幕的披露正值英國即將主辦G8峰會前夕，所有與會八國都參加了2009年的G20峰會。

預計，參加此次G8峰會的外國領導人將要求英國首相解釋：他們為什麼會成為監視目標？類似行動是否將在此次峰會重演？

編譯：沙漠 責編：伊人