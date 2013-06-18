法國大牌球星將因嫖妓出庭受審

Image caption 現年21歲的德哈爾已是法國時裝界名人。

法國國家足球隊隊員裏貝裏和本澤馬因被控同法定年齡之下的妓女發生性關係將於周二（6月18日）在巴黎出庭受審。

分別效力拜仁慕尼黑和皇家馬德里的裏貝裏和本澤馬都否認有關指控，而涉及此案的扎希婭·德哈爾也表示，兩名球星當時並不知道她未滿18歲。

根據法國法律，可以發生性行為的法定年齡是15歲，但妓女的合法性行為年齡則必須在18歲以上。

現年21歲的德哈爾已經轉行從事服裝業，自從推出自己的奢侈內衣品牌後已成為法國家喻戶曉的人物。

爭議

裏貝裏承認2009年曾在慕尼黑同德哈爾有過嫖妓行為，但本澤馬則否認2008年同德哈爾有過嫖妓行為的指控。

德哈爾告訴調查人員說，她在17歲和16歲時同兩名球星有過性關係，但當時她向兩人隱瞞了自己的實際年齡。

檢控人員曾因此而提出撤訴要求，但負責審理該案的法官則認為，德哈爾的樣貌非常年輕，兩名球星一定知道她未達到法定的賣淫年齡。

裏貝裏的辯護律師說，他將據理力爭，希望法庭撤訴。他還表示，在周二的法庭聆訊中，兩名被告都不會出庭。

編譯：沙漠 責編：伊人