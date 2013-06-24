意前總理貝盧斯科尼嫖雛妓被判7年監禁
- 2013年 6月 24日
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意大利前總理貝盧斯科尼因嫖雛妓周一（24日）被法庭判處7年監禁，並被終身禁止擔任公職。
米蘭法庭還判決，他企圖利用其政治影響力掩蓋此事罪名成立。
據報道， 判決將會暫緩執行，直至所有上訴程序完結，估計上訴可能要等數年時間。
公訴人指控貝盧斯科尼在2010年在其住所付錢與一位17歲少女發生性關係，並犯有瀆職罪。
這位被稱為「偷心者盧比」（Ruby the Heartstealer）的17歲摩洛哥少女，其真名叫埃爾瑪羅格（El-Mahroug）。
貝盧斯科尼和埃爾瑪羅格都否認性交易的指控。
埃爾瑪羅格說，她的確接受了7000歐元，但這是晚會後的禮物。
但檢控方說，埃爾瑪羅格從貝盧斯科尼那裏接受的錢達450萬歐元。
檢控方還指控貝盧斯科尼瀆職，因為當埃爾瑪羅格因小偷小摸被米蘭警方拘留時，貝盧斯科尼曾打電話給警察局要求釋放她。
貝盧斯科尼承認曾給警察局打電話，但他說這是幫埃及前總統穆巴拉克的忙，因為他以為埃爾瑪羅格是穆巴拉克的孫女。
貝盧斯科尼已經身陷好幾個官司。他在2012年10月被判詐騙罪有罪，處以4年監禁，正在等候上訴。
（編譯/責編：路西）