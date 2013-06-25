英情報部門大規模監聽 德要求做出解釋

2013年6月25日

圖像加註文字， 英國情報機關"政府通訊總部"(GCHQ被指搜集公民情報。

德國司法部長勞伊特豪瑟－施納倫博格致信英國官員，要求解釋英國情報部門大規模監聽德國的指稱。

勞伊特豪瑟－施納倫博格在信中查問，英國情報機關"政府通訊總部"(GCHQ)的監聽活動是否合法，監聽目標是否包括德國公民。

此前，勞伊特豪瑟－施納倫博格曾表示，海量收集全世界情報信息聽起來像是「好萊塢電影裏的噩夢」。

英國外交部表示，不對情報事務發表置評。外交大臣黑格兩周前在英國議會曾說，英國情報安全機構一直都以法律為凖繩。

根據美國國家安全局前雇員斯諾登向英國《衛報》透露的證據，GCHQ在代號Tempora的監聽行動中，可以通過光纖電纜秘密進入互聯網上的資料庫並將資料保存30天。

而 GCHQ據稱也從美國國家安全局的「棱鏡」監聽行動中獲得英國公民的資料。

GCHQ堅持表示嚴格遵守法律。

德國司法部長此番提出要求之前，德國總理默克爾在英國《衛報》上表示，對有關的指稱感到不安。

德國司法部長在寫給英國內政大臣特麗莎·梅和司法大臣克里斯·格林雷的信中要求他們不要喪失維護公民權力的基本原則。

她寫道：在我們現代世界中，新媒體為自由交換意見和信息提供了框架，信息透明則是一個民主國家和法制的重要先決條件之一。」

根據BBC在德國柏林記者埃文斯的報道，這封信提出了四個主要問題：監聽項目的法理基礎是什麼;是否搜集了一般資料及是否有特別的原因;法官是否批准了這些做法；保存了哪些資料及是否涉及德國公民。