巴西國會否決削弱檢控官權限修憲案

Image caption 巴西國會以430對9票的表決結果否決了一項引起最大民憤的憲法修訂案。

巴西國會投票否決了一項引起最大民憤的憲法修訂提案。

這項名為PEC37的修訂案如獲通過，將削弱聯邦檢控官就刑事犯罪展開調查的權力，這可能為更多貪腐鋪路。

巴西國會周二（25日）以430票反對，9票贊成的投票結果否決了這項提案。

觀察人士認為，在周三巴西多個城市民眾繼續上街抗議示威前，巴西政府和國會的一系列政治舉措表明當局不希望社會動蕩加劇。

PEC37的主要內容是警察獨掌刑事罪調查大權，聯邦檢控官將不再有權評估刑事控罪。

批評者認為這項修訂將導致檢控官無法對包括有組織犯罪和貪污腐敗罪行展開有效、公平、公正的刑事調查。

巴西媒體有評論認為，PEC37被拒表明「來自街頭的壓力」奏效了。

政治改革

國會周二還表決通過把新發現油田的全部稅賦收入用於教育和醫療保健。

稍早，巴西政府調整了政治改革方案，以期加速改革進程。

巴西總統羅塞夫周一提出就政治改革措施進行全民公決，以平息席捲巴西的反政府示威浪潮，

她提出的五大改革領域中包括憲法改革。她建議就成立一個憲法委員會負責修訂巴西憲法以保證改革的推進舉行公投。

BBC在聖保羅的記者說，政府部長們表示，關於政治改革的公投可能會更直截了當，且估計最早將在9月7日舉行。

公投的內容可能包括涉及競選資金來源和政治代表等「具體問題」。

BBC在巴西的記者說，洲際國家杯半決賽巴西對烏拉圭賽場所在城市貝洛奧利桑特周三將有數萬人上街抗議示威。

抗議的主要內容之一是世界杯足球賽的成本。

國會周二還通過了一項爭議較大的提案，允許雇佣外籍醫生來緩解巴西本國醫生短缺的壓力。

不少城市的市政當局宣佈撤銷引發近期大規模抗議的公交車票漲價計劃。

抗議公交車票漲價的示威活動從聖保羅開始，隨後迅速蔓延到全國100多個城市，抗議的目標和訴求的範圍也變得更多更廣。

（編譯：郱書 責編：李莉）