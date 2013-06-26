鳩山推翻釣島發言日本輿論議論紛紛

Image caption 鳩山由紀夫6月26日訪華

日本前首相鳩山由紀夫星期三（6月26日）再度訪華，而他此前在香港鳳凰衛視說「中國如果認為日本盜竊了尖閣諸島也是沒法的事」在日本引起的風波則仍在繼續。

在日本內閣、政府外務省、執政自民黨周二激烈抨擊鳩山發言後，鳩山周二晚對包圍他的日本記者說：「我沒說那樣的話，我是說存在中國有那樣判斷的可能性。」

不過他在記者們七嘴八舌的責問中，折回強調「要好好學習歷史」，然後略帶語結地含糊說明什麼是固有領土。

他說日本戰敗後，美國為主的戰勝國只承認北方四島是日本固有領土等，隨後消失在一扇門後。

日本各民間電視台周三早上紛紛播出上述錄像，也同時播出鳩山在鳳凰衛視說那番話的錄像。

由於日語裏「沒辦法」含有「當然」的意思，所以鳩山發言在日本引發的風波主要是大家都認為他想說中國當然會覺得日本盜竊了釣魚島。

反應有溫差

不過民間電視台、主流政治評論員的議論並非都如政府、自民黨一般嚴峻，也不直接去議論尖閣諸島（中國稱釣魚島）主權，集中的話題倒是鳩山。

政治評論員伊藤惇夫稱鳩山是「善意迎合」的人，會根據特定時期以及特定情況的需要表達討好的觀點。

富士電視台早上一個時事節目中的嘉賓們也認為，鳩山可能是因為周三要去中國，所以希望討好中國來為他的訪問換點優待。

於是話題又轉向議論像鳩山這樣已退出政界，現在連國會議員都不是的前首相，在中國和其他外國看來代表什麼的問題。

品格有懸殊

嘉賓中有看法認為，儘管在日本鳩山已不具代表性，但他畢竟是前首相，在國際慣例裏他的地位與一名現任首相並沒極大懸殊。

但同時對國家、國民施與的地位和榮譽，國際上通常下了台的領導人也有自我約束意識，大部分的日本前首相們也都很低調，力求不搶風頭，不給國家、國民添亂。

而《產經新聞》政治部周三發出兩篇文章，一篇指責從政界引退的前自民黨的內閣官房長官野中廣務與鳩山都是同屬公開否定政府立場、投靠中國來謀求私利者；另一篇文章指責中國利用鳩山是拙劣的外交手段。

至少到周三中午為止，在日本主流和非主流的傳媒、輿論中，還看不到公開支持鳩山的意見。