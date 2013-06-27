曼德拉「病情好轉但仍未脫離危險」

Image caption 南非前總統曼德拉的孫女恩迪麗卡到醫院探望。

南非總統祖馬說，前總統曼德拉的病情好轉，但仍未脫離危險。

祖馬在與曼德拉的醫療團隊談話過後表示，「和昨天晚上我見到他的時候比起來，他今天的情況要好多了。」

曼德拉的女兒馬卡茲維說，曼德拉「仍然健在」，並且對他人的觸摸有反應。

此前，南非前總統曼德拉的孫女恩迪麗卡說，曼德拉「仍然病危但情況穩定」。

恩迪麗卡說，曼德拉的家人對支持群眾送來的祝福信息感到安慰。

病情惡化

南非總統發言人馬哈拉吉星期三（6月27日）表示，前總統曼德拉的病情在最近幾天逐漸惡化。

南非總統祖馬在諮詢過曼德拉醫生的意見之後，取消了出訪莫桑比克的計劃。

94歲的曼德拉是南非第一名黑人總統，他自從6月8日因肺部感染之後就一直留院治療。

在普勒陀利亞的醫院外面，大批支持群眾聚集為曼德拉祈福。

接受可能性

當地記者說，南非人民現在似乎已經接受了曼德拉隨時會撒手人寰的可能性。

一位支持者對BBC說，「我們不希望看到曼德拉承受太多痛苦，他一生當中已經遭受很多不幸了，我認為應該讓他一路好走。」

另一位支持者說，「他去世的時候我們當然會感到難過，但與此同時我們也會慶祝他的一生成就。他為這個國家做了如此多的貢獻。」

取消出訪

馬哈拉吉周三（6月27日）晚間表示，曼德拉的病情在周末進一步惡化。

南非總統祖馬已經取消了訪問莫桑比克的計劃。

總統辦公室聲明說，「總統祖馬代表南非政府對曼德拉再一次表達感謝，全南非人民都支持曼德拉。」

BBC特派記者伍德里奇說，祖馬取消出訪的決定加深了曼德拉隨時會辭世的可能性。

（編譯：陳書敏 責編：東倫）