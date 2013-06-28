簡訊：默多克的新聞集團正式分家

媒體大亨默多克的新聞集團旗下的影視和出版業務正式一分為二，成為兩家分別獨立的上市公司。

原來新聞集團旗下收益更高的影視娛樂業務部分，包括好萊塢的電影製作公司，統歸到一起稱為21世紀福克斯公司。

而原來新聞集團旗下出版業務部分，包括英國的《太陽報》和《泰晤士報》，以及美國《華爾街日報》、《紐約郵報》等仍將保留新聞集團的名字。

記者們說，此舉將減輕原新聞集團收益較高的電影、電視牌子受到因默多克報紙竊聽醜聞的影響。

去年，默多克就已經宣佈了拆分公司的計劃，但本月初這個計劃才得到董事會和股東們的批准。

(編譯：立行 責編：李莉）