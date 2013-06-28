巴基斯坦政府批評BBC裁員決定

2013年6月28日

圖像加註文字， 對巴基斯坦議會的報道因為記者中途退場受到干擾。

巴基斯坦政府對英國廣播公司BBC烏爾都語部裁減在巴基斯坦工作的九名高級記者的決定做出批評。

巴基斯坦新聞部長帕爾維斯·拉希德在國民議會裏說，巴基斯坦政府將就此和「有關當局」進行討論。

在拉希德表態前，正在報道巴基斯坦國會事務的記者們為了抗議BBC的裁員決定，離開記者席，走出議會，中斷報道。

BBC的一名發言人表示，作為BBC重審公司全面開支計劃的組成部分，BBC烏爾都語部也有必要節減開支。

「公平程序」

這名發言人說：「BBC在巴基斯坦總共有69名員工，我們宣佈裁減了10個崗位，包括一個高級管理人員和九個編輯的崗位。」

「我們2013年3月同員工們就裁員的問題進行了交流，並根據BBC的政策和巴基斯坦的勞工法，公平地完成了選擇需要裁減崗位的程序。」

這名發言人表示，BBC將繼續為在巴基斯坦的報道投入「相當多的資源」。

「5年前，BBC在巴基斯坦只有不到20名員工，現在仍有包括30名記者在內的約60名員工在巴基斯坦報道。」

「不可容忍」

9名BBC烏爾都語部記者4月份得知他們將被裁員，本周三他們和BBC的雇佣合同中止。

拉希德部長在國會裏說：「巴基斯坦整個新聞界都對BBC管理層做出的這個裁員決定感到悲傷和憤怒。」

他補充說，這種突然裁員「是巴基斯坦法律不能容忍的，也是BBC總部所在國（英國）的法律不能容忍的。」

「我將和有關機構（BBC）以及巴基斯坦電子媒體監管部門聯繫，努力解決問題。」