日媒：東盟會議中日外長未作交流

2013年7月1日

圖像加註文字， 外長合影時，岸田文雄（左二）和王毅（右二）沒有眼神交流

日本媒體稱，中國外長王毅和日本外相岸田文雄在東盟會議上未作交流。

王毅以及岸田文雄星期日（6月30日）都在文萊首都斯裏巴加灣出席了東盟和中日韓三國外長會議。

日本共同社引日本外務省高層官員稱，當天王毅與岸田文雄沒有進行接觸。

共同社報道還指出，記者注意到在會議開始前各位外長合影時，王毅以及岸田文雄「都沒視線交匯」。

共同社引外務省官員稱，岸田文雄希望在東盟會議期間能有機會與王毅交談，以改善雙邊關係。

但有分析人士指出，中日在釣魚島等問題上對抗立場沒有改變，相信即使兩位外長交談也不會對局勢產生太大影響。

安倍

與此同時，日本首相安倍晉三再度呼籲中國不要對日中首腦會談設條件。

共同社引安倍說：「「只要存在課題，會面並進行對話才是正確的外交形態。互相之間不應該為見還是不見設定條件。」

雖然安倍拒絕透露中國提出了什麼條件，但中國《環球時報》引日本輿論稱，中方提出的條件似乎是要求日本首先承認釣魚島存在主權爭議。

歷史遺留問題仍嚴重影響著中日韓三國的關係，韓國總統朴槿惠上周打破舊俗，先於訪問日本前訪問中國，令日本感到壓力。

日本媒體警告說，中國和韓國正因為對日本的不滿而結成新的同盟，未來東亞局勢很可能出現日本被孤立的局面。