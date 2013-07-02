斯諾登放棄向俄國申請政治庇護

Image caption 斯諾登已提出避難申請的國家名單尚無法獲得獨立證實。

在逃的美國情報機構竊聽內幕揭秘者斯諾登已經放棄向俄國申請政治庇護的請求。此前，克里姆林宮要求斯諾登要想獲得俄國的政治庇護就必須停止洩露更多情報。

據信，目前仍滯留在莫斯科機場中轉區的斯諾登還向包括中國在內的其它20個國家提出避難申請。美國政府已向斯諾登提出間諜罪和盜竊政府財物罪指控，並吊銷了他的旅行護照。

星期一，斯諾登通過維基解密網站發表一份措辭強硬的聲明，指控華盛頓向外國領導人施壓，要他們拒絕向他提供庇護。

身為美國前中情局分析員的斯諾登於6月23日從香港飛往莫斯科。這是斯諾登沉默多天后首次對外發表的最新聲明。

俄國、挪威、奧地利和波蘭是第一批證實斯諾登提交政治庇護申請的國家。

「封嘴條件」

但俄羅斯總統普京在周一告訴記者說，「如果斯諾登想留在這的話，只有一個條件，那就是他必須停止從事目的在於損害美國盟友的工作，無論這種話從我的嘴裏說出來聽上去有多麼的奇怪。」

克里姆林宮的一名發言人說，斯諾登在聽到普京的表態後撤回了向俄國申請政治庇護的請求。

俄國總統普京的發言人告訴記者說，「他放棄了他的這一打算，放棄了獲得留在俄國的機會。」

而斯諾登最早提出政治庇護申請的厄瓜多爾曾一度對莫斯科有可能接受斯諾登感到鬆了一口氣。

早些時候，厄瓜多爾總統曾告訴法新社說，「在他看來，向俄國政府提出避難申請將最終解決斯諾登難題。」

但現在莫斯科成了一個死胡同，無疑將增加厄瓜多爾接受斯諾登的壓力。厄瓜多爾因為擔心受到美國的經濟制裁在是否接受斯諾登的問題上一直舉棋不定。

厄瓜多爾已經允許維基解密的創始人阿桑奇在它的倫敦大使館內避難，斯諾登在自己的聲明中還稱厄瓜多爾敢於接受挑戰美國利益的人給全世界樹立了一個榜樣。

捍衛人權

他說，「世界上沒有幾個國家的領導人能夠為捍衛一個人的人權而冒險挑戰地球上最有權勢的政府，厄瓜多爾政府和人民是全世界的一個榜樣。」

BBC國際事務記者馬庫斯說，莫斯科方面改弦更張意義非凡。他說，普京對斯諾登發出的「不要損害美國盟友」的警告意味著俄國在斯諾登事件上踩剎車。

表面上看，莫斯科方面現在成了斯諾登事件的主角，克里姆林宮的一舉一動都會影響到斯諾登的去留前途。

不過，俄國政府顯然不想讓斯諾登這個燙手山芋在莫斯科機場無限期地停留下去，他們也會加入這場始於香港的國際政治舞台上的踢皮球遊戲。

星期一，美國國務卿克里在文萊舉行的東南亞國家論壇上與俄羅斯外長拉夫洛夫會晤時肯定就斯諾登事件交換了意見。

在決定斯諾登命運的問題上，俄國必須權衡一系列的因素。這包括莫斯科與華盛頓作為維護法律秩序的國際大國之間出現嚴重裂痕的風險與俄國民意對斯諾登表現出來的強烈的同情。

現在看來，前者戰勝了後者。

（編譯：尚清 責編：路西）