Image caption 埃及危機局勢引起了中國媒體的關注，新華網，環球網，人民網等主流網站都做了跟蹤報道。

埃及危機局勢引起了中國媒體的關注，新華網，環球網，人民網等主流網站都做了跟蹤報道，並轉載了西方媒體，特別是美國媒體的報道。

除了報道埃及危機進程外，中國媒體重點關注埃及民主的成敗，以及美國對埃及局勢的影響。

中國網刊登了北京國際問題專家夏文輝的分析，指出埃及民主出現了尷尬。因穆爾西是民選總統，而街頭示威者也代表民主，「當民主和民主幹上了，民主就有問題了」。夏文輝認為，前總統穆巴拉克下台後的兩年，埃及的民主進程是失敗的。他同時指出西方大國尤其是美國的態度值得關注，稱華盛頓的立場將對埃及軍方產生相當大的影響。

環球網的文章稱，埃及軍方48小時通牒被指為穆爾西敲響「喪鐘」。並轉載美國《基督教科學箴言報》，稱埃及的民主過渡期遭遇挫折，「反民主」的人群高唱並表達對軍隊和武裝部隊最高委員會的讚揚。

新浪新聞中心在微博中轉載英國衛報的報道，稱「美國帶頭向埃及政府施壓」。文章說，白宮通話穆爾西，告之「民主不光是選舉，也為確保所有埃及人的聲音都被聽到。」 新浪同時轉載美國有線新聞網的報道，「有美國高級官員稱，美國政府呼籲埃及總統穆爾西提前舉行選舉。不過此前美國有線新聞報道說，美國政府想讓穆爾西改組政府，任命一位新總理；與此同時，美國官員呼籲穆爾西立即辭職。」

新華網國際觀察指出，「從經濟上看，穆爾西執政一年來，其改善經濟的舉措沒有「立竿見影」，特別是政局不穩導致外部援助及投資遲遲無法到位，還導致作為國家收入主要來源之一的旅遊業受到重創。目前，埃及經濟形勢十分嚴峻，一些對生活不滿的老百姓因此也加入示威者行列。」

（編寫：語恆 責編：李莉 ）