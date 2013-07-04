埃及大法官宣誓就職臨時總統

Image caption 曼蘇爾讚揚軍方和埃及人民。

在埃及發生軍事政變推翻總統穆爾西的第二天，埃及大法官曼蘇爾宣誓就職臨時總統。

曼蘇爾說，舉行新的選舉是「向前進的唯一道路」，但是他沒有具體說明什麼時候會舉行新的選舉。

他還承諾要「維護共和國體制，尊重憲法和法制，保衛人民利益」。

他說，將會捍衛導致穆巴拉克下台的「革命精神」，終結崇拜領袖的觀念。

新的選舉

曼蘇爾宣誓就職埃及臨時總統之前，先宣誓成為埃及最高憲法法庭首席法官。

他向穆爾西領導的穆斯林兄弟會伸出橄欖枝，表示歡迎他們參與建設國家。

他說，新的選舉將以「人民真實的意志」作為基礎，「這是通向更光明、更自由、更民主的未來的唯一道路。」

曼蘇爾還讚揚埃及軍方是「國家的良知」和「安全安定的保障者」。

政治對立

但是穆斯林兄弟會表示，穆爾西被軍方軟禁，而且「整個總統團隊」都被拘留。

還有報道說，埃及當局發出了300名穆斯林兄弟會成員的拘捕令。

BBC在開羅的特派記者哈利勒說，穆斯林兄弟會拒絕承認政權轉變，並且計劃在全國各地舉行集會。

記者說，對立雙方情緒高昂，街頭發生衝突幾乎是無法避免的。

（編譯：陳書敏 責編：李莉）