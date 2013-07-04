世界各國表達對埃及局勢的關注

Image caption 埃及局勢引發全球關注。

埃及軍方在全國局勢持續騷亂的情況下宣佈罷免穆爾西總統職務暫停憲法的決定引發世界政要的關注與評論。

美國

美國總統奧巴馬表示，「我們對埃及軍方決定罷免穆爾西暫停憲法表示深切關注。」

「我呼籲埃及軍方盡快通過透明和包容的程序，將全部權力快速並負責地交還給民選的文官政府，並避免發生無端逮捕穆爾西及其支持者事件。」

「根據今天的發展，我已經指示美國有關部門和機構按照美國法律對埃及形勢進行分析，以確定如何向埃及政府提供幫助。」

「當局必須認真聽取通過和平形式所表達的所有意見，無論是來自反對還是支持穆爾西的團體。」

英國

英國首相卡梅倫說，「我們從不支持軍事干預的國家，但是埃及現在必須要做的是實行民主，真正的民主過渡。」

「這個進程必須讓所有各派參加，這是英國和我們的盟友向埃及明確表達的。」

英國外相黑格說，埃及目前的局勢顯然很危險，英國呼籲各方保持克制，避免暴力行為。

他說，埃及的民主來之不易，有關各方都應當表現出領導魄力與前瞻性，重新恢復埃及的民主進程。

德國

德國外長韋斯特韋勒表示，「這是埃及民主的一次倒退，埃及必須盡快恢復憲法制度。」

「埃及的民主過渡現在面臨到嚴重的危險。」

俄羅斯

俄羅斯外交部聲明說，「我們希望埃及各個政治勢力能保持克制，採取行動之前先考慮到更大的國家利益，在民主框架下解決政治、經濟和社會爭端，避免暴力，照顧到各個社會團體和宗教團體的利益。」

聯合國

聯合國秘書長潘基文說，「我對埃及持續的高度緊張局勢與未知性表示關注，呼籲各方保持冷靜克制，避免暴力，通過對話解決爭端。」

「應當廣泛聽取並努力解決民眾所表達的願望，至關重要的是維護包括言論自由與集會自由等基本權利。」

「埃及人在抗議活動中表達了深切的不滿和對政局的關切。」

「與此同時，任何國家發生軍方干涉政局的情況都會令人關注，因此，依照民主原則迅速重建一個文官政府是當務之急。」

非洲聯盟

路透社報道說，非洲聯盟可能暫停埃及參與任何活動。

歐盟

歐盟外交政策負責人阿什頓說，「我敦促埃及各方迅速重返民主進程，舉行自由公正的總統大選和議會大選，通過憲法，使埃及恢復並完成民主過渡。」

「我希望新政府能廣納各派人士，尊重基本權利、自由和法治。」

「我強烈譴責所有暴力行為，敦促有關各方表現出最大的克制，呼籲埃及軍方盡力保護民眾的生命安全。」

土耳其

土耳其外長達烏特奧盧說，「一個民主選舉產生的政府被軍事政變推翻，這是無法接受的。」

敘利亞

敘利亞總統阿薩德說，「埃及發生的是所謂的政治伊斯蘭的垮台，世界上任何試圖以宗教謀取政治和派系利益的人都會有相同下場。」

沙特阿拉伯

沙特國王阿卜杜拉說，「我們代表沙特阿拉伯人民，向埃及在歷史的關鍵時刻所表現出的領導能力表示祝賀。」

「願真主保佑兄弟的埃及人民實現自身的願望。」

阿聯酋

阿聯酋外長阿卜杜拉說，「我完全堅信埃及民眾能夠度過當前的難關。」

「埃及軍隊顯示了國家守護者的能力，能確保埃及繼續成為一個法制國家。」

（編譯：沙漠/陳書敏 責編：李莉）