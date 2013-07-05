梵蒂岡將冊封教宗保羅二世為聖人。

Image caption 梵蒂岡將冊封教宗約望·保祿二世為聖人。

梵蒂岡宣佈，在出現第二個被歸功於教宗約望·保祿二世干預的奇蹟之後，將於今年年底對教宗保羅二世舉行封聖儀式。

波蘭出生的教宗保羅二世在1978年成為羅馬天主教會的首領，直到2005年去世。

現任教宗方濟各宣佈，還將同時冊封1963年去世的教宗約翰二十三世，儘管並沒有找到因他的干預而出現的第二個奇蹟。

教宗保羅二世六年前去世後，封他為聖人的程序迅速進行，此前他的繼任教宗本篤十六世已經為他宣真福。

被冊封為聖人通常需要有兩個被歸功於由他或她干預後發生的奇蹟。

歸功於教宗保羅二世干預後發生的第一個奇蹟，是一名49歲的法國修女瑪麗·西蒙-皮埃爾突然從帕金森氏症中痊癒，據稱，這是因為同修道院的修女們為瑪麗向剛去世的教宗保羅二世祈禱。

第二個奇蹟是一名患了嚴重腦病的哥斯達黎加婦女不治而愈，唯一的解釋就是她的家人向去世的教宗保羅二世所作的祈禱得到了迴音。

但是也有一些批評說，教宗保羅二世在任的26年中，羅馬天主教會的聲譽被教會的性醜聞所玷污。

梵蒂岡說，為兩位去世的教宗封聖的儀式將在今年年底舉行，確切日期將在樞機主教會議上決定，地點很可能在羅馬。

（編譯：嵇偉/責編：尚清）