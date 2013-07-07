埃及對立陣營支持者上街顯示力量

Image caption 穆爾西的支持者在埃及的軍營外舉行抗議

支持和反對被軍方驅逐穆爾西總統的大批埃及示威者紛紛走上街頭， 顯示自己方面的力量。

穆爾西的支持者聚集在開羅一個清真寺和一座兵營的外面； 他們要求恢復穆爾西的總統職權。

反對穆爾西的示威者聚集在開羅的解放廣場。

目前受到拘禁的穆爾西是埃及第一個來自伊斯蘭政黨的總統，他和穆斯林兄弟會的其他一些高級成員都被軍方拘禁。

穆爾西周四被埃及最高憲法法院院長蘇曼爾取代； 蘇曼爾發誓要盡快舉行選舉，但是他沒有給出具體日期。

埃及軍隊在開羅和其他地區部署。在周五在埃及各地的抗議中，30多人被打死，1000多人受傷。

與此同時，一名總統發言人對埃及電視記者說，商業律師扎伊德•巴哈•阿爾丁很可能被任命為過渡政府總理。 周五埃及國家新聞社曾說支持改革的巴拉迪會被任命為過渡政府總理。

（編譯：蒙克，責編：晧宇）