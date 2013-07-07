加拿大油車爆炸死亡數字升至5人

Image caption 搜救人員已經先後發現5具屍體。 警方稱仍有40人失蹤。

加拿大警方說，東部運油列車出軌爆炸事件所造成的死亡數字增加到5人。

早間，搜救人員又發現了2具屍體。 由於仍然有40人失蹤，警方預計死亡數字可能還會更多。

上周六，一列運油車黎明前在魁北克省蒙特利爾市以東約250公里的梅幹提克湖鎮附近脫軌爆炸。

爆炸現場火光熊熊、烈焰和濃煙衝天。 2000名周邊居民被緊急疏散。 小鎮上數十座建築在爆炸中被損毀。

警方表示，由於靠近事發地點的一間酒吧爆炸時顧客很多，所以失蹤人數很高。

梅幹提克湖鎮的消防隊隊長在接受記者訪問時表示，現場仍然是一片混亂，因為爆炸36小時之後列車的一些部分仍在燃燒。

除酒吧之外，包括小鎮公共圖書館等一些歷史性建築在內的很多建築都被爆炸摧毀。

爆炸列車一共有70個裝滿石化產品的油箱，消防人員在事故現場設置1公里隔離區，以防更多高壓油箱被大火引爆。

警方還表示，目前尚無法確定事故發生原因。

有部分原油洩漏到附近河川和湖泊，美國的消防人員還跨越國境協助加拿大處理救災。

（編譯：晧宇，責編：晧宇）