舊金山墜毀波音「曾試圖取消降落」

Image caption 韓亞航空表示，舊金山墜機不排除人為原因。

美國調查人員說，因降落速度過低於周六（7月6日）在舊金山機場墜毀的波音777航班機長曾試圖放棄降落。

調查人員說，這架從首爾起飛的韓亞航班的機長在飛機墜毀前1.5秒時曾請求複飛。

在周日（7日）舉行的新聞發佈會上，美國國家交通安全署負責人赫斯曼說，飛機降落時的速度大大低於所要求的254公里標凖。

她還說，機長在墜機前大約兩秒曾提出複飛請求。她表示，當局正在調查為何飛機降落速度大大低於要求標凖。

機長

韓亞航空負責人說，不排除人為原因，但同時強調，機長是經驗豐富的駕駛員。他說，目前已知，墜機不是因為發動機或機械故障。

據介紹，機長李強國（音譯）飛行經驗豐富，雖然飛行波音777僅有43小時，但總飛行時間近萬小時，而且曾駕駛不同機型的飛機前往舊金山，其中包括波音747。

副駕駛李政民總飛行時間超過1.2萬小時，其中包括波音777飛行時間3220小時。

這架載有307人的飛機在降落時疑似撞上了攔海堤，機尾斷裂。目擊者說，飛機墜毀後著火，乘客與機組人員從急救滑梯逃生。

坐在機尾的兩名中國浙江少女在墜機事故中喪生。她們都是前往美國參加夏令營活動的中學生。

事故還造成180餘人受傷，其中五人傷勢嚴重，生命垂危。

舊金山的驗屍官目前正在檢查兩名死者之一是死於空難還是被趕來救援的急救車碾壓致死。