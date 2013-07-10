韓國流行樂歌手Rain正式退役

2013年7月10日

圖像加註文字， 韓國歌星Rain(鄭智薰)在軍中服役了21個月

在軍中服役21個月後，當紅韓國流行樂歌星Rain（鄭智薰）周三正式退伍。

他在服役期間曾因私會女友違反軍紀，受到處分。

周三（7月10日）鄭智薰在韓國國防部領取退伍文件後離開時，受到了舉著牌子迎候在外的數百「粉絲」的歡呼。

鄭智薰對歌迷們表示感謝，並說今後會盡力而為。

歌手鄭智薰在軍中服役時是宣傳韓國部隊的一名「文藝兵」。

今年１月，鄭智薰與韓國著名女演員金泰熙約會被娛樂雜誌拍到照片。

事情曝光後，韓國國防部網站接到不少網友投訴，指鄭智薰被給予過多的自由活動時間。

韓國國防部發言人其後表示，鄭智薰為了練習新歌而因公外出，但卻在回來途中進行了私人接觸，違反了軍隊規定，會受到處分。

在韓國，所有健康男性都必須在軍隊中服役一段時間。

這一做法自1950年到1953年的朝鮮戰爭後一直延續至今。從技術上說，朝鮮半島南北雙方仍處於「戰爭狀態」。

過去曾有韓國藝人試圖逃避兵役，令公眾憤慨。

另一名韓國藝人樸載相在服兵役時被指疏忽職守而被要求重新服役。樸載相的《江南風》使他紅遍全球。

鄭智薰的音樂生涯始於2002年，他2004年的專輯《It's Raining》銷售了100萬份。

鄭智薰還出現在數部電影和電視劇中，包括在好萊塢的影片《極速賽車》（Speed Racer）中出演。